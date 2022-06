A criança tinha cerca de quatro dias de vida - Divulgação

Publicado 04/06/2022 10:25 | Atualizado 04/06/2022 10:33

Rio- Uma bebê recém-nascida foi encontrada abandonada em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na noite da última sexta-feira (3). Agentes do São Gonçalo Presente foram acionados para a ocorrência na Rua Salvatori, próximo à subida da Estrada do Boqueirão, no Centro. A equipe auxiliou nos primeiros cuidados com a neném, que estava enrolada em uma sacola plástica às margens da avenida.

Após prestarem os primeiros atendimentos ao bebê, que tinha quatro dias de vida, a equipe acionou o Corpo de Bombeiros. A menina foi encaminhada para a Maternidade Municipal Dr. Mario Niajar, no bairro Mutondo, onde passou por avaliação médica e exames.

"Estava chegando do trabalho por volta das 19h, quando estava subindo a Estrada do Boqueirão, escutei um barulho e continuei andando. Mas depois acabei voltando e ouvi um choro de criança. Fui até um bar e chamei as pessoas que estavam no estabelecimento. Chegando no lugar, puxamos a sacola e percebemos que era uma criança. Imediatamente chamamos a policia", disse José Antônio, pedestre que encontrou o bebê.

A prefeitura do município informou que a Secretaria de Assistência Social foi acionada e acompanha o caso. A criança será acolhida por uma família cadastrada no Serviço de Acolhimento Familiar de São Gonçalo.

A ocorrência ainda será registrada na 72ª DP (Mutuá).