Alice foi atingida quando comprava pipoca depois da escolaReprodução WhatsApp O DIA

Publicado 06/06/2022 11:45 | Atualizado 06/06/2022 11:45

Rio - O estado de saúde da pequena Alice Rocha, de 4 anos, ainda é considerado grave, informou nesta segunda-feira (6) a diretoria do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio. A menina está internada na unidade desde a última quarta-feira (1º), quando foi atingida por uma bala perdida na cabeça na saída da escola quando comprava uma pipoca com a mãe , na Taquara, Zona Oeste do Rio. No momento acontecia um confronto entre policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e bandidos.

DIA que Parentes informaram aoque Alice tentou acordar no último sábado (4) , porém não houve melhoras significativas para a equipe médica diminuísse a sedação. "Não estamos tensos, temos Deus", disse Lucas Soares Medeiros, pai da menina no domingo (5).

Em nota, a Polícia Civil informou que agentes da Draco foram ao local do tiroteio verificar uma denúncia de extorsão, quando criminosos abriram fogo e houve confronto. Um suspeito, identificado como Marcos Aurélio Marques de Almeida, conhecido como "Neguinho do Gás", foi preso. Com ele, uma pistola e um carro roubado foram apreendidos.