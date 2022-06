Comerciante foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Divulgação

Rio - Uma intensa troca de tiros entre criminosos e policiais militares, na manhã desta segunda-feira, deixou um comerciante baleado e um suspeito morto em um dos acessos à comunidade da Alma, no bairro do Amendoeira, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. O comerciante, identificado como Edson Pimenta Barcellos, 57 anos, foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no mesmo município, por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). Edson passou por cirurgia e seu estado de saúde é considerado estável.

Segundo a Polícia Militar, outros dois suspeitos ficaram feridos no confronto e foram socorridos para o mesmo hospital; um deles não resistiu e morreu. O morto não teve o nome divulgado e o sobrevivente, identificado como Luiz Otávio Negreiro Lopes, de 33 anos, tem estado de saúde estável e está preso sob custódia.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) fazia patrulhamento pela Rua João Capistrano de Abreu quando recebeu informações de que criminosos estariam atuando no ponto final da linha de ônibus 590, da Viação Mauá.

Segundo a corporação, os PMs foram atacados a tiros ao entrarem no local. Houve confronto e dois suspeitos foram feridos e socorridos ao Heat. Na ação, os militares apreenderam um fuzil, uma pistola, uma motocicleta, dois rádios comunicadores e drogas. Em seguida, policiais do BPRv passavam pelo bairro Amendoeira quando socorreram um homem ferido por tiro. Ainda conforme a PM, a vítima informou que estava chegando para trabalhar no seu ferro-velho, no bairro Amendoeira, quando foi atingido pelos disparos.

Nas redes sociais, moradores relataram que não conseguiram levar as crianças para a escola por conta do intenso tiroteio. Além disso, afirmam que a violência no local é diária. "Estava levando minhas filhas pra escola tive que voltar correndo", "Toda semana operação, porém só em horário de levar as crianças pra escola", "A polícia só faz operação na hora que as crianças estão indo para a escola, minha filha vive perdendo aula por causa disso", escreveram.

A ocorrência está em andamento. Procurada, a Viação Mauá ainda não informou se a circulação de ônibus na região está normal.

Idoso baleado na cabeça durante tiroteio em São Gonçalo

No último dia 28 de maio, um outro morador de São Gonçalo foi vítima da violência . Um idoso, identificado como Jorge Peixoto da Silva, de 66 anos, foi baleado na cabeça durante um tiroteio no bairro Santa Luzia, em São Gonçalo. Ele também foi levado ao Heat e passou por cirurgia. Procurada nesta segunda-feira, o hospital informou que o paciente segue internado e tem estado de saúde estável.

Segundo testemunhas, Jorge foi atingido por uma bala perdida durante um confronto entre traficantes e policiais do 7º BPM (São Gonçalo). Ele estava dentro de um estabelecimento fazendo uma obra.

O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara) e os agentes aguardam a vítima se restabelecer para poder ouvi-la. Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato.