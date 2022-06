Grafite de granada chama atenção de quem passa pela Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 06/06/2022 15:36 | Atualizado 06/06/2022 16:07

Rio - Um grafite de granada passou a chamar atenção de pessoas que passam pelos bairros da Zona Norte do Rio. Algumas chegaram a dizer, através de redes sociais, que bandidos estariam "mapeando" a cidade e a figura seria um símbolo de onde podem assaltar ou não. As cores também teriam um significado: a vermelha significaria que naquele local poderia-se assaltar à vontade e a fuga seria liberada; a azul informaria que há polícia e seria prudente evitar o roubo. No entanto, o responsável pela arte se pronunciou através de um vídeo e disse que o desenho era apenas para divulgar sua marca.



Um áudio chegou a circular alertando quem passasse perto desses grafites. "A vagabundagem esta mapeando o Rio de Janeiro. Está vendo essa granada aí? Tem várias cores informando que pode assaltar em determinado local ou não. Se liga aí e se puder, avisa aos amigos", diz parte da gravação. "Já passei em vários viadutos com esses desenhos, quem me alertou disso foi o 'Uber' e vi em Bento Ribeiro também com cores diferentes", concluiu.