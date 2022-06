Covid-19 - Reprodução

Covid-19 Reprodução

Publicado 07/06/2022 17:52 | Atualizado 07/06/2022 18:01

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta terça-feira (7), a confirmação de 5.718 novos casos e 18 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. No total, foram contabilizados, até o momento, 2.223.322 casos e 73.848 óbitos.

A média do tempo de espera entre a solicitação até a reserva na enfermaria está em onze horas e meia. Já nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a espera é de onze horas.

A taxa de ocupação das enfermarias e das UTIs nãoforamatualizadas. Apesar disso, o Painel mostra que 1.905 pessoas se recuperaram da doença nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 2.123.893 pacientes se recuperaram da doença.

Panorama aponta crescimento contínuo na taxa de positividade de covid-19 no Rio

O estado do Rio de Janeiro vem registrando um crescimento contínuo na taxa de positividade dos testes de covid-19. O 3º panorama da doença, divulgado na última segunda-feira (6) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), aponta que os atendimentos de pacientes com síndrome gripal também aumentaram ao longo das semanas de maio.

De acordo com o relatório, a taxa de positividade dos exames do tipo RT-PCR, realizados em sua maioria em pacientes internados, chegou em 21,4%, e a de antígeno ficou em 22%, na média móvel dos dias 22 a 28 de maio. Já no período de 15 a 21 do mesmo mês, a positividade ficou, respectivamente, em 15% e 18,4%. Os dados incluem os testes feitos em unidades de saúde públicas e privadas do estado.