Mensagem que correu no zap dizia que alunos seriam degolados - Reprodução

Publicado 07/06/2022 17:12 | Atualizado 07/06/2022 19:37

Rio - Uma ameaça de um massacre no Colégio Liceu Nilo Peçanha, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, assustou alunos, professores e pais nesta terça-feira (7). Por meio de uma rede social, um dos autores das ameaças informou que o crime ocorreria entre 13h e 15h. Policiais do 12ª BPM (Niterói) foram colocados de prontidão em frente à escola. Assustados, os pais pediram que os filhos fossem dispensados. O autor das mensagens foi identificado pela Polícia Civil. Ele foi ouvido, admitiu que elaborou a mensagem por "brincadeira".

De acordo com alunos do colégio, que fica na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, na Região Central da cidade, a ameaça de atentado começou a circular nesta manhã em grupos do WhatsApp. Depois de informar o horário do suposto massacre, o perfil fake postou: "Acaba assim que todos os 2k de alunos se forem”, escreveu o autor da mensagem em outro, falando em "dia histórico". Em outra mensagem, uma aluna do Liceu teve o nome citado.

"Uma chuva purificadora vai lavar esse ambiente de escola infestado de bichas, vadias e anular sua escória social. Você e essa Ana Clara serão as primeiras a ter a garganta decepada, depois os alunos, monitores, coordenadores e toda a moderação escolar. Sujarei esse lugar com o sangue dessas pragas… tire print disso…", escreveu um perfil.

Os pais dos estudantes ficaram aflitos. Muitos receberam as reproduções das mensagens com as ameaças pelo WhatsApp dos filhos. Um vídeo publicado em uma rede social mostra os alunos aglomerados nos corredores enquanto deixavam a unidade.

"Preocupante essa situação do Liceu, cada dia uma má novidade, tá ficando feio pra escola e para polícia que ao lado nunca se manifesta. Põe um carro na porta da escola e só. Até o dia que acontecer uma tragédia como tantas que vemos por aí todos os dias. Só peço a Deus misericórdia por minha filha que estuda nessa escola e por todos os outros alunos e funcionários. Eu como mãe me sinto inútil. Só a misericórdia de Deus mesmo", desabafou uma mãe nas redes.

Também pelas redes sociais, os pais contaram que os filhos chegaram a ser revistados na saída da escola. Por meio denota, a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ) informou que, com relação a ameaças na internet dirigidas à estudantes do Liceu Nilo Peçanha, a direção da unidade escolar, logo que teve ciência do fato, tomou todas as providências cabíveis com o registro da ocorrência na delegacia e convocação dos responsáveis de um suposto autor para uma reunião. A Seeduc-RJ informou também que o funcionamento da escola segue normalmente, com aulas no turno da tarde e noite, e que agentes da Polícia Militar permanecerão na frente da escola durante todo o expediente.

Os pais que solicitaram, tiveram seus filhos dispensados. A Polícia Militar disse que equipe policial do 12º BPM (Niterói) está atuando de forma intensificada nesta área escolar. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói. Um aluno, citado como suspeito pela ameaça, publicada em um perfil falso, foi ouvido e negou o fato. A direção da escola também foi ouvida.

"Os agentes realizaram trabalhos de inteligência e identificaram o verdadeiro autor da mensagem. Ele foi ouvido, admitiu que elaborou a mensagem por "brincadeira" e que não tinha a intenção de repassar para a escola. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos", diz nota da Polícia Civil.