Suspeito é acusado por, pelo menos, vinte roubos contra carteiros dos centros de distribuição dos Correios de Del Castilho e São Cristóvão, na Zona Norte do Rio - Divulgação

Suspeito é acusado por, pelo menos, vinte roubos contra carteiros dos centros de distribuição dos Correios de Del Castilho e São Cristóvão, na Zona Norte do RioDivulgação

Publicado 07/06/2022 16:51 | Atualizado 07/06/2022 16:51

Rio – A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (7), um homem, de 22 anos, acusado por, pelo menos, vinte roubos contra carteiros dos centros de distribuição dos Correios de Del Castilho e São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. O homem, que não teve sua identidade revelada, foi preso no bairro do Cachambi, Zona Norte. De acordo com os agentes, ele agia de bicicleta e usava tornozeleira eletrônica.

Segundo a PF, o acusado foi preso, antes da pandemia de covid-19, por ter realizado dez roubos. Em maio deste ano, foi concedida a liberdade com tornozeleira eletrônica, entretanto, o homem voltou a cometer crimes na região.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da justiça federal.