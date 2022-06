A vítima dormia em via pública quando foi morta. - Reprodução/Serra News

Publicado 08/06/2022 13:32 | Atualizado 08/06/2022 13:33

Rio - Dois homens foram presos acusados de matar a pauladas um morador de rua, identificado como Reinaldo Muniz Maria, em Itaocara, no Noroeste do estado. A vítima dormia em via pública quando foi morta. A prisão, realizada por policiais civis e miliares, aconteceu no último sábado (4), no mesmo dia do crime.



De acordo com a Polícia Civil, a dupla foi identificada após o levantamento de informações do Setor de Inteligência da 135ª DP (Itaocara), além da análise de imagens coletadas no local. Os criminosos também foram reconhecidos por testemunhas.

Segundo as investigações, a motivação para o crime seriam supostas agressões e ameaças praticadas pela vítima contra um dos acusados. Contra eles foram cumpridos mandados de prisão temporária pelo crime de homicídio.