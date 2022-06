Um criminoso foi preso portando uma pistola, munições, 80 pinos de cocaína, 14 pedras de crack, 56 trouxinhas de maconha, um rádio comunicador e R$ 30 em espécie - Reprodução Twitter

Um criminoso foi preso portando uma pistola, munições, 80 pinos de cocaína, 14 pedras de crack, 56 trouxinhas de maconha, um rádio comunicador e R$ 30 em espécieReprodução Twitter

Publicado 08/06/2022 11:24

Rio - Um criminoso foi preso após atacar a tiros policiais militares na noite desta terça-feira, no Complexo do Viradouro, em Niterói, Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a corporação, agentes do 12ºBPM (Niterói) estavam em patrulhamento no local, quando foram atacados a tiros e houve confronto. Na ação, um criminoso foi preso portando uma pistola, munições, 80 pinos de cocaína, 14 pedras de crack, 56 trouxinhas de maconha, um rádio comunicador e R$ 30 em espécie.