Vítima recebeu alta após passar por exames no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Foto: Reprodução da internet

Publicado 08/06/2022 08:23 | Atualizado 08/06/2022 08:36

Rio - Um homem de 60 anos foi baleado ao ser vítima de um assalto na noite de terça-feira (7) em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ele teve o carro roubado no bairro Rio do Ouro, quando foi alvejado nas costas.

A vítima foi socorrida ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, e recebeu alta durante esta madrugada. O homem foi avaliado pelo médico clínico geral, por cirurgiões, passou pela ortopedia e neurologia, mas não precisou passar por procedimento cirúrgico.

A PM informou que uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foi acionada por pessoas comunicando um roubo na RJ-106, na altura de Rio do Ouro. Os policiais encontraram a vítima ferida e o socorreram ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, onde ele foi atendido e permaneceu sob observação. Os criminosos roubaram seu carro e fugiram."Ações de varredura foram desencadeadas em busca dos criminosos na região. O fato foi registrado na 75° DP", afirmou a corporação.

Sequência de casos



O homem foi baleado no Rio do Ouro no mesmo dia em que outro morador de São Gonçalo de 66 anos morreu pela manhã , vítima de disparo. Jorge Peixoto da Silva foi atingido por uma bala perdida na cabeça. De acordo com testemunhas, o idoso estava trabalhando em uma obra dentro de um estabelecimento no bairro de Santa Luzia, quando foi baleado. Em um vídeo, é possível ver marcas de sangue no chão do local.

De acordo com a Polícia Militar, policiais da Ocupação Jardim Catarina, do 7° BPM (São Gonçalo), foram atacados por criminosos armados na ocasião.

Outras equipes da unidade seguiram em apoio e, na Avenida Santa Luzia, também foram atacadas a tiros por criminosos em duas motos. Uma das viaturas foi atingida nas laterais e pneus.

Ainda no início desta semana, na segunda-feira, uma intensa troca de tiros entre criminosos e policiais militares deixou um comerciante baleado e um suspeito morto em um dos acessos à comunidade da Alma, no bairro do Amendoeira, em São Gonçalo. O comerciante, identificado como Edson Pimenta Barcellos, 57 anos, foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Edson passou por cirurgia e seu estado de saúde é considerado estável.

Segundo a Polícia Militar, outros dois suspeitos ficaram feridos no confronto e foram socorridos para o mesmo hospital; um deles não resistiu e morreu. O morto não teve o nome divulgado e o sobrevivente, identificado como Luiz Otávio Negreiro Lopes, de 33 anos, tem estado de saúde estável e está preso sob custódia.