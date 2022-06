O número 75 mil: Pintado, gatinho adotado pela Marcia Neves, moradora da Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 08/06/2022 20:03

Rio- Quarto Castramóvel – veículo adaptado onde trabalham médicos veterinários e profissionais para esterilização de animais – foi inaugurado pelo governo do Estado do Rio, nesta quarta (8). O novo polo ficará localizado no Maracanã, Zona Norte do Rio. No estado, há mais três unidades: em Bangu, na Zona Oeste; em Irajá, na Zona Norte; e o primeiro polo instalado, na Muzema, no Itanhangá, Zona Oeste.

Não só a inauguração foi celebrada. O Rio castrou 75 mil animais desde o início do projeto, em 2021. A meta é chegar aos 100 mil animais beneficiados pelo projeto.



O governador Cláudio Castro (PL) afirmou que a castração é uma questão de saúde pública, e promete seguir ampliando as políticas públicas na área. “É muito bom quando a gente consegue tirar do papel um projeto importante. A castração é fundamental para o controle e qualidade de vida dos animais. É uma questão de saúde pública. Somos hoje um estado protetor e amigo dos animais. Seguiremos ampliando as políticas públicas nessa área”.



Quem bateu a marca dos 75 mil animais castrados foi Pintado, gatinho adotado pela protetora Marcia Neves, moradora de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. “Tenho, ao todo, 50 gatos. Eu cuido deles com ajuda de outras pessoas e de algumas ONGs. Não haveria nenhuma condição de arcar com esta despesa. Só hoje eu trouxe cinco gatos. Isso só é possível por meio deste projeto maravilhoso. Estou muito grata”, afirmou.



O procedimento é ofertado gratuitamente. Pessoas físicas podem levar um animal por mês, por CPF. Já os protetores podem receber atendimento para até oito animais. O atendimento deve ser agendado e, após o processo, a unidade fornece o medicamento que o animal precisará na recuperação.



Dona de quatro cachorros, Patrícia Reis, levou dois deles – Billy e Pantera – para realizar castrar. "Eu tenho quatro cachorros, e o gasto mensal com eles fica em torno de R$ 400, o que já é bem puxado. Eu não teria como arcar com a castração. Ainda bem que existe este projeto. Numa próxima oportunidade trarei as outras duas que ficaram em casa”.



A ONG Guerreiros Pet, em dois meses, levou mais de 1.300 animais para serem castrados pelas unidades do Castramóvel. A presidente da ONG, Luciene Maria, afirmou que o projeto traz dignidade aos animais. “Só na Baixada Fluminense, existem aproximadamente 700 mil animais, entre cães e gatos, acautelados ou em situação de rua. Precisamos olhar para esta causa. Ficamos felizes de saber que existe um governo que olha com sensibilidade para os animais”.