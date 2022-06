Táxis - Divulgação

TáxisDivulgação

Publicado 08/06/2022 19:21

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em segunda discussão, nesta quarta-feira (8), o Projeto de Lei 2.883/17, do deputado Dionísio Lins (PP), que autoriza taxistas a divulgar, na área externa do veículo, a possibilidade de pagamento por cartões de crédito e débito. O texto segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

“Atualmente, vários são os veículos que possuem essa alternativa, mas para divulgá-las é preciso que haja autorização por parte do Poder Público. O taxista hoje sofre com a concorrência desleal de veículos não autorizados que circulam com o pagamento em cartões de crédito ou débito”, comentou Dionísio.

O local onde os taxistas poderão usar para a divulgação das formas de pagamento, será determinado pelas secretarias de trânsito de cada município ou órgão responsáveis.