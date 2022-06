Coronavírus - Divulgação

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou, nesta quarta-feira (8), 5.727 casos de covid-19 no Rio. Além disso, mais 10 mortes foram registradas nas últimas 24 horas. Com a atualização do painel de monitoramento, o estado chega ao total de 2.229.049 casos e 73.858 óbitos, reduzindo a taxa de letalidade da doença para 3.31%. A taxa de ocupação das enfermarias e das UTIs não foram atualizadas.

O total de recuperados está em 2.127.863, sendo que 1.654 foram registrados nesse período. Com isso, 20.492 pacientes seguem em acompanhamento. Já a mediana de tempo de espera de solicitação até a reserva da enfermaria está em 1h30. Nas UTIs, a espera é de três horas. Vale ressaltar que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo intervalo de tempo.

SES reabre 40 leitos de covid-19 em hospital da Baixada



Com o aumento contínuo nos casos confirmados no Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Saúde precisou reverter 40 leitos para atender pacientes de covid-19 no Hospital Dr. Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na segunda-feira (6), foram abertos dez para internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e no último sábado (4), 30 para enfermaria.

Na tarde desta quarta-feira (8), as unidades de saúde da rede estadual tinham ocupação de 90,24% dos leitos de UTI e 55,81% de enfermaria. No total, são 61 pacientes em leitos para a doença. O painel estadual mostra ainda que foram notificadas 100 internações na última semana, das quais 52 ocorreram nas Regiões Metropolitana I e II.

Municípios do interior voltam a exigir uso de máscara



Os municípios de Cachoeiras de Macacu, Petrópolis, Campos dos Goytacazes, Itaboraí, Itaguaí e São João de Meriti passaram, nesta semana, a tornar obrigatório o uso da máscara . Já São Gonçalo, Nova Iguaçu e Cabo Frio, apenas recomendam a utilização do acessório de proteção.

Uma das que tornou obrigatório, a Prefeitura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, determina que a partir desta quarta-feira (8), os profissionais de todas as unidades de saúde do município devem voltar a usar máscara no município da Baixada Fluminense, além de fazerem uso do álcool a 70%. O uso fica recomendado também nas repartições da prefeitura, nas escolas e no comércio.