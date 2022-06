Quarto de Kathlen continua intacto - Arquivo Pessoal

Publicado 08/06/2022 17:05 | Atualizado 08/06/2022 17:09

Rio - No quarto de Kathlen Romeu, os objetos pessoais continuam intactos. Em cima de sua cama de solteiro, um urso de pelúcia, algumas fotos e um par de sapatos com a frase "Bisa, estou chegando" ilustram a saudade e a dor dos últimos 365 dias para a família da jovem, que morreu ao ser atingida por uma bala de fuzil, no Complexo do Lins, Zona Norte do Rio. Sua mãe, Jackeline de Oliveira, de 41 anos, não escondeu a tristeza e disse que não sai de sua cabeça a cena da filha dentro de um saco preto. Na tarde desta quarta-feira (8), amigos e familiares, além de intelectuais e juristas, se reuniram em uma mesa de debate na Defensoria Pública do Rio de Janeiro para discutir o caso.