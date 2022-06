Incêndio no Hospital São Lucas em Copacabana, nesta quarta feira (8) - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 08/06/2022 19:54 | Atualizado 08/06/2022 21:18

Rio - A direção do Hospital São Lucas, que foi atingido na manhã desta quarta-feira (8) por um incêndio, em Copacabana, informou que não houve vítimas e que a unidade permanece em operação. As causas do ocorrido estão sendo investigadas.

Por meio de nota, o São Lucas informou que, às 9h10 desta quarta-feira, houve um princípio de incêndio na rouparia que funciona em prédio anexo ao hospital.

"O incêndio foi rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros e os pacientes que, foram evacuados como medida preventiva, puderam retornar para o hospital com todo acompanhamento e segurança necessários", informou o hospital.

Rede de solidariedade

Dezenas de pessoas, entre profissionais de saúde e voluntários, fizeram um cordão humano para isolar a área e facilitar a passagem das ambulâncias. Segundo relatos no local, um paciente precisou ser reanimado no pátio da escola.