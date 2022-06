Levi Tenório, de 45 anos, morreu nesta terça-feira - Divulgação

Publicado 09/06/2022 06:46

No Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte, cinco pacientes que deram entrada no local já receberam alta hospitalar. Mais cinco pacientes que foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, também já foram liberados.

Além deles, outros feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para hospitais municipais da cidade.

Nas redes sociais, os amigos de Levi se despediram e lembraram dos momentos ao lado dele. Um colega de trabalho escreveu:

"Infelizmente você se foi meu irmão, perder logo você mano, que saudades vou sentir. O meu padrinho, que era assim que eu te chamava carinhosamente. Sempre disposto a me ajudar sem pedir nada em troca. Você era um cara de uma alegria e bom humor que poucas pessoas têm. Só Deus sabe a tristeza q eu estou sentindo, entramos juntos na Redentor, fizemos todo o processo para entrar na empresa, até o toxicológico fizemos juntos, corremos as linhas e nessa jornada nasceu uma amizade verdadeira, eu ganhei mais que um amigo, eu ganhei um irmão. Vai com Deus meu mano, você sempre vai estar vivo na minha memória".

Um grupo criado nas redes sociais para rodoviários do Rio também se despediu do colega: "Nosso amigo era membro de nossas mídias, seguidor assíduo e amigo pessoal já há bastante tempo, nós do grupo "Rodoviário Tem Voz RJ " e todos os rodoviários da cidade do Rio de Janeiro enviamos nossas condolências e votos de que nosso bom Deus o receba de braços abertos".