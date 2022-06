Criminosos cortam os fios de internet da empresa Leste Telecom em Magé, Região Metropolitana do Rio - Divulgação

Publicado 08/06/2022 21:04 | Atualizado 08/06/2022 21:18

Rio - Traficantes que dominam o município de Magé, na Região Metropolitana do Rio, proibiram que a empresa Leste Telecom, uma fornecedora de serviços de telefonia e internet, continue a prestar serviço aos moradores do bairro Vila Olímpia. Até o momento, a Polícia Militar prendeu três suspeitos de cortar os fios de internet da empresa. Por determinação do tráfico, a empresa, que vem sendo alvo de retaliações e ameaças constantes em vários municípios da Região Metropolitana, enviou um comunicado pedindo para que os clientes devolvam os aparelhos.

A empresa informou aos moradores que continuará fornecendo o serviço até que "a rede seja totalmente sabotada/tomada pelos criminosos". A ação dos criminosos tem como objetivo obrigar os clientes a contratar um serviço clandestino de internet controlado pelo tráfico local.

Na terça-feira (7), policiais do 34º BPM (Magé) prenderam em flagrante três suspeitos de fazer ligações clandestinas de internet na Rua Copérnico, na Vila Olímpia. Ao serem questionados sobre a ação suspeita, o trio informou que trabalhava para uma empresa que faz a instalação do serviço na região. Eles foram conduzidos à 67ª DP (Guapimirim) e vão responder por associação criminosa.

Além de Magé, Itaboraí também foi alvo dos criminosos que tentam expulsar a Leste Telecom destes municípios. Na noite desta terça-feira (7), dois funcionários da empresa foram sequestrados por criminosos enquanto realizavam reparos nos cabos de internet em um poste no bairro Bela Vista, em Itaboraí. Eles foram abordados por cinco traficantes e levados, no veículo da Leste Telecom, para o interior de um condomínio.

Em seguida, os criminosos entraram em contato com a empresa exigindo dinheiro para soltar os trabalhadores. A fornecedora do serviço acionou a Polícia Militar, que se dirigiu até o local informado pelos sequestradores. Quando os bandidos viram as viaturas da PM, fugiram e soltaram os reféns. O veículo também foi deixado no cativeiro. O crime foi registrado na 71ª DP (Itaboraí).

Sobre a expulsão da Leste Telecom em Magé, a Polícia Civil disse que a 65ª DP (Magé) instaurou inquérito para investigar a atuação de bandidos na região e realiza diligências para identificar os envolvidos e desarticular a organização criminosa.

Sede da empresa em Niterói já foi incendiada

Em janeiro deste ano, a central técnica da Leste Telecom, localizada em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, foi alvo de um ataque a coquetel molotov . Moradores afirmaram que o atentado aconteceu poucos dias após a companhia denunciar que estaria sendo vítima de intimidação de bandidos do bairro vizinho do Engenho do Mato.

Os funcionários da empresa disseram que ninguém ficou ferido, mas sete carros foram incendiados e tiveram perda total. A ocorrência foi registrada na 81ª DP (Itaipu). A empresa desocupou o imóvel após o ataque. Procurada, a Leste Telecom não se pronunciou.

Leia o comunicado da Leste Telecom aos moradores do bairro Vila Olímpia:

"Com pesar informamos que na data de hoje nossa empresa foi 'proibida' de prestar qualquer serviço no bairro Vila Olímpia por bandidos.



O serviço continuará ativo até que a rede seja totalmente sabotada/tomada pelos criminosos.

Aos clientes que perderam o acesso, pedimos encarecidamente para que devolvam nossos equipamentos em nosso escritório na cidade - não temos como prestar suporte ou manutenção:



Endereço do escritório para devolução de equipamentos: Praça Nilo Peçanha - 45 - Loja 211 - Centro - Magé - RJ - 25900-088. Referência: no Shopping da praça.



Contamos com a compreensão de todos os clientes.



Equipe Leste Telecom"