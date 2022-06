Ao menos duas crianças foram estupradas pelo homem - Reprodução/ Internet

Publicado 09/06/2022 12:43

Rio- Policiais da 32ª DP (Taquara) prenderam, na última quarta-feira (8), um homem que estava sendo procurado desde 2015 por ter estuprado crianças. Os crimes, contra menores de 8 e 9 anos, foram cometidos no município de Itaguaí, na Região Metropolitana, mas o homem foi localizado e preso na cidade de São Gonçalo do Pará, em Minas Gerais. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão.

Segundo as investigações, pelo menos duas crianças foram vítimas dos abusos. Elas eram atraídas para a casa do suspeito, no bairro Estrela do Céu, em Itaguaí, com a promessa de que receberiam balas e outros doces. De acordo com a polícia, o comportamento foi comprovado após duas outras pessoas irem à delegacia e contarem que também tinham sido vítimas dele anos antes, quando ainda eram crianças, mas que não relataram os abusos na época dos fatos.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi condenado a 8 anos e 2 meses de prisão, em regime fechado, pelo hediondo. Ele afirmou que, após o início das investigações e a repercussão dos casos, passou a fugir, saindo do Rio, quando finalmente foi condenado. Na época, se mudou para o Espírito Santo e, depois, para Minas Gerais.

A Polícia Civil informou que a prisão foi possível após um cruzamento e análise de informações, que indicaram que ele estaria em São Gonçalo do Pará