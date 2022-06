Caroline quebrou a perna e rompeu todos os ligamentos do joelho após tropeçar em um piso solto no BRT - Reprodução/Record TV

Publicado 09/06/2022 12:23 | Atualizado 09/06/2022 12:38

Rio- Uma jovem de 25 anos está internada após cair dentro de um ônibus do sistema BRT. Caroline Fernandes estava a caminho do trabalho, quando tropeçou em um piso solto dentro do articulado e caiu. Ela quebrou a perna e rompeu todos os ligamentos do joelho.

O caso aconteceu no último sábado (4). A jovem foi levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte do Rio, onde segue internada. A direção da unidade informou que o quadro de saúde da paciente é estável.

Em entrevista à Record TV, Caroline explicou que aguarda transferência para realizar a cirurgia: "Eles falaram que não têm como fazer nada mais por mim aqui porque aqui não faz a cirurgia que eu preciso. Eu só quero ir embora porque não estou aguentando mais de dor". Caroline aguarda uma vaga no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), que é referência no tratamento.

A jovem chegou a enviar uma mensagem ao pai, Márcio Fernandes, durante a madrugada, pedindo para que ele assinasse um termo autorizando que ela tivesse a perna amputada. À Record, Márcio contou que espera que tudo se resolva logo. "A gente procura uma solução pra esse caso, porque não dá para viver assim. Imagina um pai autorizar uma filha a perder a perna? Não existe isso", comentou.

Em nota, a MOBI-Rio informou que a equipe de manutenção fez uma vistoria no piso do ônibus e não foi verificada nenhuma irregularidade ou desnível que pudesse ter ocasionado a queda da passageira. Foi informado ainda que, de acordo com o motorista, que se levantou para verificar o ocorrido no momento da queda, a passageira teria se desequilibrado. De acordo com a empresa pública, foram seguidos todos os protocolos, com acionamento imediato do SAMU, que encaminhou a passageira ao Hospital Salgado Filho.

De acordo com o Into, a transferência da paciente foi solicitada na noite desta quarta-feira (8) através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e já foi autorizada pelo Instituto. O caso será analisado pela equipe médica do Centro de Atendimento Especializado do Joelho. O Into ressaltou ainda que a paciente será recebida assim que todos os processos para a transferência sejam concluídos.