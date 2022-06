Luisa Mell ficou indignada com a fala do prefeito lançando a campanha 'Não alimente cão de rua' - Foto: Reprodução do Instagram de Luisa Mell

Publicado 09/06/2022 12:25 | Atualizado 09/06/2022 12:32

Rio - Em um evento público, o prefeito de Duas Barras, cidade da Região Serrana do Rio de Janeiro, lançou a campanha "Não alimente o cão de rua", que gerou revolta na população e em famosos, como a apresentadora Luisa Mell.

Fabrício Luiz Lima Ayres aparece em um vídeo discursando em uma praça, com a presença de moradores e também com a participação de crianças, onde ele fala sobre a ideia: "Vamos fazer uma campanha 'Não alimente o cão de rua'. Não dê guarida ao cachorro de rua pra nós começarmos uma conscientização porque assim nós conseguiremos dizimar, acabar com essa visita tão indesejada. Vocês têm que falar isso com o papai e com a mamãe em casa. Não dê comida ao cachorro de rua. Não alimente a proliferação de um dos vetores de doença da nossa cidade", afirma o prefeito.

Na manhã de quarta-feira (08), apresentadora Luisa Mell, ativista da causa animal, divulgou o vídeo em sua rede social e comentou indignada: "Inacreditável! Vergonhoso!" Em menos de 24 horas, a postagem já somava mais de 594 mil visualizações e mais de 7.600 pessoas comentando o posicionamento do prefeito.

"Senhor prefeito, o senhor está ensinando e orientando a população, inclusive crianças, a acabarem com animais abandonados os matando de fome? É isto mesmo que entendi? É lamentável que pessoas com tamanha insensibilidade e ignorância tenham posições de poder em nosso país. O senhor devia se informar sobre castração e vacinação. Para evitar a superpopulação de cães de rua, a melhor e mais ética solução é a esterilização. Para que não sejam vetores de zoonoses como o senhor afirma, já ouviu falar em vacinação? Uma campanha para não alimentar animais e deixá-los morrendo de fome, não é incitar maus tratos?", questionou Luisa, indignada.

Moradores da cidade também comentaram, revoltados: "Depois dessa, vou colocar mais uns 5 potes de ração aqui na minha calçada...Ah e mais três casinhas! Absurdo isso", disse uma mulher. "Eles não têm culpa. São seres de luz que só nos dão alegria e amor. Vou continuar dando, sim", comentou outra pessoa.



"Alimentem bichos abandonados, sim; deem abrigo, sim; adotem, sim. Se encontrarem esse Sr. na rua, não o alimentem; não deem abrigo a ele; não o adotem. Esse não vale a pena", afirmou outro morador. "Prefeito, use a castração como solução! Não essa fala absurda."

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Duas Barras não retornou.