Estouro de tubulação causa enorme chafariz em Vila IaabelRedes Sociais

Publicado 09/06/2022 09:54 | Atualizado 09/06/2022 10:02

Rio - Uma tubulação de água estourou na noite desta quarta-feira (8), causando um enorme chafariz na Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. Vídeo publicado no Instagram, pelo portal 'Grande Tijuca', mostra o volume de água que subiu após o rompimento da adutora.

A Águas do Rio informou em nota que equipes estão atuando no local desde a madrugada. Ainda de acordo com a concessionária, foi identificado o rompimento de uma adutora na Estação Elevatória de Água Tratada do Maracanã. A rede de abastecimento de água foi fechada para avaliação do reparo necessário. Segundo o Centro de Operações Rio, o trânsito não precisou ser interditado.

Esta é a segunda vez que uma tubulação da Águas do Rio se rompe em uma semana na cidade. No último dia 2 de junho, outro grande vazamento interditou por algumas horas a Avenida Borges de Medeiros , na Lagoa, Zona Sul do Rio.