Jaeder, à esquerda, e Carlos Henrique, à direita, morreram após desavença com ex-cabo - Reprodução

Publicado 09/06/2022 09:10

Alan Amorim de Oliveira confessou que matou médico e estudante de medicina Reprodução

O crime aconteceu no distrito de Tinguá e foi motivado por uma desavença entre Alan e as vítimas Jaeder de Oliveira Reis e Carlos Henrique Cipriano. Em agosto do ano passado, o médico e o estudante decidiram fazer juntos um curso sobre mercado financeiro, no qual o preso era o dono. O irmão de uma das vítimas chegou a desconfiar do ex-militar porque as promessas de retorno eram fora do padrão. Os corpos do médico e do estudante foram encontrados dentro de um veículo com marcas de tiros, no último dia 10, na Estrada do Comércio. Jaeder, de 36 anos, chegou a trabalhar nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Austin e Senador Camará. Mas, segundo a Prefeitura de Nova Iguaçu, ele não prestava serviço para o município há mais de um ano. Carlos Henrique era estudante do 7º período de medicina e tinha 28 anos.