O homem responderá pelos crimes de extorsão e agiotagemDivulgação

Publicado 09/06/2022 10:54 | Atualizado 09/06/2022 10:57

Rio - Um agiota, identificado como Felipe Messias de Oliveira Pereira, de 31 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (08) por extorquir uma família dentro de uma agência bancária, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com as investigações, o criminoso exigia o valor de 15 mil e, caso o pagamento não fosse feito, 'algo muito ruim' aconteceria com os filhos do casal.

Segundo o delegado titular da 50ª DP (Itaguaí), Marcos Santana Gomes, após saber das dificuldades da família com pagamento do aluguel e de obter sustento para os filhos, Felipe sugeriu ao casal o ajuda financeira de um miliciano de Paciência, conhecido como Mateus. Depois de aceitarem a assistência do criminoso, com cestas básicas e valores em espécie, além de receberam diversas ameaças para que pagassem pela ajuda, o marido também foi agredido.

"Ele sofreu várias agressões por muitos homens, todos armados. Após isto, ele foi deixado em casa, sendo informado de que deveria arcar com seu débito. Desesperado, ele fingiu ter essa quantia em sua conta para pagar os criminosos", explicou Santana.

Nesta quarta-feira, Felipe acompanhou o casal, que levou o filho de 4 anos, até uma agência bancária da cidade, onde pegariam um empréstimo para quitar o débito. Enquanto isso, de acordo com a vítima, Mateus ligava constantemente dizendo que as outras crianças estavam em casa sozinhas, e que estava monitorando, pois "algo de ruim" podia acontecer com elas, caso ele não pagasse a dívida.

Ciente de que não conseguiria pegar o empréstimo, o homem fingiu que seu filho estava passando mal para sair da agência bancária e procurar a ajuda de policiais 50ª DP (Itaguaí). Após a denúncia, equipes da distrital foram até a agência e prenderam Felipe em flagrante. Simultaneamente, outros agentes foram até a residência do casal para resgatar as crianças.

Felipe foi encaminhado para a 50 ª DP (Itaguaí), onde aguarda ser transferido para o sistema penitenciário. Ele responderá pelos crimes de agiotagem e extorsão.