Valor de material apreendido chega a R$ 20 mil - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 09/06/2022 10:50 | Atualizado 09/06/2022 11:36

Rio - Policiais Civis da 34ª DP (Bangu) prenderam, nesta quarta-feira (8), três homens suspeitos de comercializar cigarros eletrônicos em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Vagner Bernardino da Silva, de 39 anos, Nilton Antônio dos Santos, de 49, e Luiz Claudio Pinheiro Costa Júnior, de 26, foram presos em flagrante e responderão pela prática de crime contra as relações de consumo, com pena que varia de dois a cinco anos de detenção.

Segundo a corporação, as prisões ocorreram durante uma operação para coibir o comércio ilegal de cigarros eletrônicos em Bangu. O delegado titular da 34ª DP, Bruno Gilaberte, informou ao DIA que mapeamentos foram feitos nos locais de venda de cigarros eletrônicos para que se chegassem até os acusados.

Além das prisões, farto material entre dispositivos de fumo eletrônico e refis foi apreendido. De acordo com o delegado, o valor estimado dos produtos apreendidos chega a R$ 20 mil.

Como a prática de crime contra as relações de consumo gera somente detenção, os suspeitos foram liberados após pagarem uma fiança no valor de um salário mínimo. A Polícia Civil informou que, como não foi possível constatar um plano de existência de um contrabando ou delito assemelhado ao contrabando, não houve essa acusação aos autores, o órgão acrescentou que as cópias dos autos serão repassadas para à Polícia Federal para que prossigam com a investigação.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proíbe a venda de cigarros eletrônicos no Brasil desde 2009. Segundo o órgão, o produto é causador de diversos malefícios à saúde, razão pela qual são classificados como mercadoria em condições impróprias ao consumo.

Matéria de Wellington Melo, sob supervisão de Adriano Araujo