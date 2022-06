A sequestradora e foragida da Justiça, Luzia Caetano Alves, foi presa por policiais militares - Divulgação

Publicado 08/06/2022 22:39

Rio - Acusada de pertencer a uma quadrilha de sequestradores, atuante nos anos 1990, a foragida da Justiça Luzia Caetano Alves, conhecida como Tia, de 53 anos, foi presa nesta quarta-feira (8). Por meio de dados de inteligência, além de informações repassadas ao Disque Denúncia (2253-1177), ela foi presa por policiais Militares da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA) e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP).

Luzia pertencia a uma quadrilha de sequestradores oriundos de Ramos, na Zona Norte da cidade, e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde a criminosa era responsável em manter as vítimas em cativeiro. Conforme as investigações, as vítimas ficavam, geralmente, acorrentadas. Uma delas foi um empresário, à época com 49 anos, proprietário de uma marca de roupas no Méier. O caso teve grande repercussão na mídia em agosto de 1995.

Na ocasião, o empresário passou 22 dias no cativeiro, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e foi libertado por agentes da Delegacia de Anti-Sequestro (DAS), que prendeu quatro sequestradores que estavam no local. O chefe da quadrilha seria Roberto Célio Lopes, primo do traficante Ulissiano do Nascimento, o Ulisses, da favela de Vigário Geral, Zona Norte do Rio. Um dos integrantes da quadrilha, Antônio da Costa Nicolau Filho, vulgo Toninho, de 61 anos, que agia em Vigário Geral, atualmente é considerado evadido do Sistema Penitenciário e possui contra ele três mandados de prisão.

"Tia" estava sendo monitorada pela SIA/CPP que, por meio de um trabalho de monitoramento e informações sobre a sua localização, foi montada uma operação de inteligência nesta quarta. Ela foi presa na Rodovia Presidente Dutra.

Contra ela havia um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções de Penais, pelo crime de extorsão mediante sequestro, sendo condenada a 12 anos de reclusão. A ocorrência foi conduzida para a sede da 19ª DP (Tijuca) onde foi cumprido o mandado. A criminosa foi encaminhada para uma unidade prisional onde ficará à disposição da Justiça.