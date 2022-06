Publicado 09/06/2022 00:00

Nada foi definido em relação ao projeto do governo de compensação do ICMS. Enquanto a média das regiões metropolitanas é de 29% para a gasolina, no Estado do Rio é 34%. Se o foco fosse nas pessoas, a decisão já teria sido tomada. Mas preferem continuar o toma lá dá cá.



ICMS II: Se o projeto que limita imposto fosse aprovado no Congresso, a conta de luz poderia ficar em média 12% mais barata, de acordo com o Aneel. Lembrem dos votos dos parlamentares para votar nas eleições de acordo com seus princípios.