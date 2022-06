Edifício Palace II: demolição em 1998 - Reprodução

Publicado 08/06/2022 18:09 | Atualizado 08/06/2022 18:12

Rio - Moradores do Edifício Palace II, que desabou e matou oito pessoas, na Barra da Tijuca, em 1998, ganharam um recurso julgado pela 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, na tarde desta terça-feira (7). A ação disputava a propriedade de um terço de um terreno em Brasília, onde fica o Shopping Iguatemi. Com a vitória, cerca de R$ 30 milhões devem ser divididos entre as 120 famílias vítimas do desabamento.

O terreno foi leiloado, em 2017, para ser usado como indenização às famílias vítimas do desabamento do edifício. De acordo com Rauliete Barbosa, presidente da Associação das Vítimas do Palace II, a parte do terreno leiloada era dos empresários Luiz Estevão, Sérgio Naya (morto em 2009) e Paulo Octávio, na empresa LPS.

Conforme Rauliete, a Associação das Vítimas do Palace II chegou a ganhar um recurso no Tribunal de Justiça (TJ), mas o caso foi levado ao STJ, uma instância superior. Agora, segundo a presidente da associação, o processo retornará ao TJ, será encaminhado a um contador e em seguida o montante dividido será depositado nas contas das famílias.

"Ganhamos o que é direito das famílias. É aquela frase: 'A Justiça tarda, mas não falha'. Foi uma vitória muito grande. Esse é o maior valor de um terreno leiloado em benefício às famílias", avaliou Rauliete.

Ainda segundo a presidente da associação, além dos oito mortos no desabamento, outras 15 pessoas morreram ao longo dos últimos anos ainda esperando pela indenização.

"O tempo traz um desgaste muito grande às famílias. Ontem após a nossa vitória, o filho de um casal de ex-moradores do Palace II me ligou chorando. O filho disse que os pais morreram de covid há pouco mais de um ano e ele estava passando por dificuldades financeiras", lamentou Rauliete.

O relator da decisão foi o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Villas Bôas Cueva. O julgamento foi transmitido pelo canal do STJ no Youtube e acompanhado pelos ex-moradores do Palace II. A tragédia do desabamento do edifício ocorreu em 22 de fevereiro de 1998.