Publicado 08/06/2022 14:53 | Atualizado 08/06/2022 15:26

Rio- Com o aumento no número de casos de covid-19, alguns municípios voltaram a obrigar e recomendar o uso de máscaras para reduzir o contágio. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta terça-feira (7), a confirmação de 5.718 novos casos e 18 mortes por covid-19 em 24 horas. Os municípios de Cachoeiras de Macacu, Petrópolis, Campos dos Goytacazes, Itaboraí, Itaguaí e São João de Meriti passaram a tornar obrigatório o uso do acessório de proteção. Já São Gonçalo, Nova Iguaçu e Cabo Frio, apenas recomendam a utilização da máscara.

A Prefeitura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, determina que a partir desta quarta-feira (8), os profissionais de todas as unidades de saúde do município devem voltar a usar máscara no município da Baixada Fluminense, além de fazerem uso do álcool a 70%. O uso fica recomendado também nas repartições da prefeitura, nas escolas e no comércio. O anúncio foi feito pelo prefeito Dr. João, que também é médico, em suas redes sociais. A cidade teve 89 casos em abril, em maio, 93, e nesta primeira semana de junho, 164 testes deram positivo. Até o momento não há registro de caso grave, nem de internação pela doença.

A Prefeitura de Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana do Rio, foi uma das que tornou obrigatório o uso de máscaras. A exigência é válida para embarque e desembarque em transportes coletivos, sejam eles de caráter municipal, intermunicipal ou universitário. As máscaras também são exigidas em unidades de saúde.

Além disso, o município recomenda ainda o uso para pessoas imunodeprimidas, com comorbidade e pessoas que não estão com a imunização completa contra a covid-19, além de pessoas com sintomas de síndrome gripal.



A Prefeitura de Petrópolis, na Região Serrana, também definiu a obrigatoriedade do uso de máscaras. A utilização deve ser feita em escolas públicas e privadas, além de em ônibus de transporte público e escolar. A decisão foi tomada em um comitê cientifico no último dia 2 de junho e se baseou nos quadros epidemiológicos do município. Também foi definida a recomendação para uso do EPI em espaços fechados.

“Essas novas medidas são necessárias, principalmente por conta dos impactos nas urgências e emergências. Por isso é preciso ressaltar o uso de máscaras e manutenção de todos os outros protocolos sanitários, como uso de álcool em gel e distanciamento social, pois só assim iremos diminuir o número de casos relacionados a síndromes gripais agudas graves”, frisou o secretário de Saúde, Marcus Curvelo, também reforçando a importância da vacinação contra covid-19 e influenza, principalmente com a segunda dose, que está com baixa adesão na cidade.

Em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, o uso de máscaras continua obrigatório em locais destinados à prestação de serviços de saúde como hospitais, incluindo os veterinários, consultórios, clínicas, laboratórios, unidades de saúde e farmácias que realizam o teste de Covid-19 e administram medicamentos injetáveis. Em relação às escolas, há uma recomendação é para que crianças e adolescentes com o esquema vacinal incompleto sigam usando o equipamento de proteção.



A Prefeitura de Itaboraí, Região Metropolitana, informou que a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) manteve a obrigatoriedade do uso de máscaras em unidades de saúde. A pasta ressaltou ainda que a Comissão de Acompanhamento de Indicadores da Covid-19 segue monitorando a situação epidemiológica no âmbito municipal e avalia a possibilidade de restabelecer novas medidas, a partir da análise dos índices de positividade dos testes e dos dados de cobertura vacinal do município.

A Prefeitura de Itaguaí, na Região Metropolitana, informou que a exigência da máscara é feita apenas nas unidades de saúde.

Em São Gonçalo, também na Região Metropolitana, o uso da máscara é recomendado em todos os lugares e a obrigatoriedade só é válida para os profissionais de saúde. A prefeitura informou que nesta quinta-feira (9), será realizada uma reunião do comitê de covid, onde serão avaliados os dados da Secretaria de Saúde para que sejam decididas as medidas a serem seguidas.

A Secretaria de Saúde de Niterói informou que, no momento, o aumento de casos não refletiu no quantitativo de internações e óbitos pela doença. "Neste cenário atual, não há, portanto, necessidade do retorno do uso obrigatório da máscara para a população em geral", informou. O uso da máscara em Niterói é recomendado para pessoas que apresentarem sintomas, assim como para quem teve contato com caso positivo, além dos imunossuprimidos e gestantes.

Já a Prefeitura de Nova Iguaçu, que fica na Baixada Fluminense, está apenas recomendando o uso de máscaras em escolas e em unidades de saúde da cidade. Além do uso do acessório de proteção, a Secretaria Municipal de Saúde reforçou ainda a necessidade da higienização das mãos e a sanitização constante dos ambientes.

A Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, recomendou, por meio da Secretaria de Educação, o retorno da utilização de máscaras de proteção dentro das unidades escolares da rede municipal, nos Centros de Apoio Pedagógico e na sede da Secretaria de Educação. A decisão ocorreu após reunião entre a Comissão Municipal de Controle de Infecção em Estabelecimentos de Saúde (COMCIES) e a pasta, no dia 2 de junho, quando foram apresentados os dados sobre aumentos nos casos de Covid-19 no município e a baixa procura por vacinas nos postos de saúde.



O município informou ainda que segue medidas para conter a contaminação nas escolas. Caso um familiar de aluno ou professor da turma teste positivo, se dá o afastamento da pessoa infectada pelo período de dez dias, e as aulas na turma são mantidas. Em caso de surto em uma sala de aula (de um a dois casos confirmados), ocorre a suspensão das aulas apenas naquela turma por dez dias.

As prefeituras de Búzios, na Região dos Lagos e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, informaram que ainda não pretendem retomar com exigências ou recomendações do uso de máscaras.