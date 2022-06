Celulares apreendidos com os presos Maicon Souza e Ezequiel Costa - Divulgação

Publicado 08/06/2022 17:49

Rio - Agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizaram, nesta terça-feira (7), apreensões em diferentes cadeias onde estão algumas das lideranças de grupos criminosos atuantes no Rio de Janeiro. Foram elas, a Cadeia Pública Pedro Melo e as penitenciárias Jonas Lopes de Carvalho (Bangu 4), Dr. Serrano Neves (Bangu 3A), Alfredo Tranjan (Bangu 2), Talavera Bruce e Gabriel Ferreira de Castilho (Bangu 3b), no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. Outras duas que ficam fora da capital fluminense também foram alvo da operação.

Após serem flagrados com dois celulares pelos policiais na Dr. Serrano Neves, os presos Maicon Moraes Souza e Ezequiel Costa dos Santos foram isolados preventivamente. Mais cinco aparelhos foram encontrados em área comum. A dupla é apontada como integrantes de uma facção que comanda o tráfico de drogas em comunidades de Volta Redonda e Cabo Frio.

Com a decisão, os dois ficam isolados por 10 dias. Nesse período, uma comissão técnica instaura um procedimento disciplinar no qual os presos terão uma oportunidade de defesa. Por se tratar de uma falta grave, o isolamento pode se prolongar por mais 20 dias. Em caso de culpa, eles ficam dois anos sem receber benefícios como progressão de regime. Além disso, os índices de comportamento regridem.

Em outra ação, na Penitenciária Gabriel Ferreira de Castilho, dois celulares foram encontrados, mas os presos que estariam com eles não foram identificados. Na Alfredo Tranjan, mais oito aparelhos, um roteador e 905 papelotes contendo massa escura foram apreendidos. Os agentes também apreenderam quatro celulares, 73 pacotes de erva seca picada e 11 de pó branco na Jonas Lopes de Carvalho (Bangu 4).

Destinada às mulheres, a unidade Talavera Bruce também foi alvo da operação. Lá, foram encontrados três carregadores de telefone, dois cabos USB, uma bateria de celular móvel, 120 trouxas de erva seca picada e quatro pacotes de papel de seda. Outros sete telefones e 20 papelotes de haxixe foram apreendidos na Cadeia Pública Pedro Melo.

Localizada no município de Campos dos Goytacazes, na Região Norte do Rio, a Cadeia Pública Dalton Crespo de Castro também contou com a fiscalização. Na unidade, foram apreendidos três celulares, três chips, 16 papelotes de erva seca totalizando 7,3 gramas, além de duas embalagens e 19 pacotes de pó branco.



O Presídio Romeiro Neto, em Magé, na Baixada Fluminense, teve reforço de policiais da própria unidade e uma equipe de revista para a realização da ação integrada. No momento em que passava pelo scanner corporal, uma visitante foi flagrada com um material suspeito, que foi apreendido.

As operações foram realizadas pela Subsecretaria de Gestão Operacional e pela Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (Ssispen), para coibir irregularidades dentro de unidades prisionais e comunicações de lideranças de organizações criminosas com comparsas em liberdade.