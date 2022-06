Incêndio no Hospital São Lucas em Copacabana, nesta quarta feira (08). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 08/06/2022 19:09 | Atualizado 08/06/2022 20:28

Rio - As notificações de incêndios estruturais em hospitais cresceram 31% entre janeiro e maio deste ano em comparação com o mesmo período de 2021. O levantamento foi feito pelo Instituto Sprinkler Brasil (ISB), organização sem fins lucrativos, que divulga o uso de sprinklers (chuveiros automáticos) nos sistemas de prevenção e combate a incêndios em instalações industriais e comerciais no país. Por meio do monitoramento diário de notícias de incêndios nacionais, o Instituto coletou 17 ocorrências de janeiro a maio deste ano contra 13 registros no mesmo período no ano anterior.

Ainda conforme o instituto, quando as ocorrências deste ano são comparadas aos mesmos cinco primeiros meses de 2020, o aumento é ainda maior, saltando de oito ocorrências, para 17 em 2022, mais que o dobro em dois anos.



Os incêndios contabilizados pelo ISB incluem todos os "incêndios estruturais", ou seja, incêndios em edificações, sendo excluídos os residenciais. O instituto acredita que incêndios em depósitos, hospitais, hotéis, escolas, prédios públicos, museus, e outros tipos de edificações podem ser minimizados com o uso de sistemas de sprinklers para combate a incêndios.

"Este princípio de incêndio no Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro, é mais um caso que mostra como os hospitais estão muito vulneráveis a ocorrências como esta. Esse tipo de situação é muito traumática porque exige mobilização de toda equipe, remoção de todos os pacientes e gera um verdadeiro clima de pânico e instabilidade, além de indisponibilizar um serviço fundamental para a população. O aumento substancial de incêndios em hospitais nos mostra que há algo de errado e que muita coisa precisa ser feita para que tragédias como estas sejam evitadas", explicou Marcelo Lima, diretor-geral do ISB.



De acordo com Lima, são vários os motivos que nos proporcionam uma quantidade alta de incêndios, mas que começam com a falta de consciência da população e das autoridades. "Por meio da disseminação do conhecimento, conseguiremos buscar mais e melhores respostas aos desafios que temos encontrado permanentemente em segurança contra incêndio", disse Lima.

Mapa de Incêndios

Como objetivo de manter os profissionais do setor atualizados, fazendo com que previnam erros similares, o ISB disponibilizou em seu site, o Mapa de Incêndios, ferramenta que oferece as estatísticas anuais de ocorrências noticiadas pela imprensa.



O recurso apresenta, de forma dinâmica e visual, os edifícios comerciais e industriais atingidos pelas chamas por todo o Brasil, com link de direcionamento para a matéria publicada na mídia. Os filtros disponibilizados permitem aos usuários refinar as buscas por estado, ano, mês ou tipo de ocupação do caso apurado.