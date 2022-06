Interior do La Fiorentina, com fotos e autógrafos de celebridades - Reprodução / Redes sociais

Publicado 08/06/2022 19:06

Rio - A Câmara dos Vereadores aprovou, nesta quarta-feira (8), o tombamento do restaurante La Fiorentina e o imóvel que ocupa na Avenida Atlântica, no Leme, Zona Sul do Rio. O projeto de lei, de autoria da vereadora Monica Benicio (Psol), inclui a preservação da fachada, paredes e colunas com assinaturas de artistas nacionais e internacionais.

"Fico feliz por contribuir com a preservação do patrimônio histórico-cultural do Rio de Janeiro. O La Fiorentina é um espaço de memória privilegiado, que orgulha a todas e todos nós cariocas", destacou a vereadora.

O tombamento por interesse histórico e cultural também recebeu apoio por parte da classe artística. A atriz Ciça Guimarães gravou um vídeo sobre a importância do restaurante. Esse material circulou entre os vereadores com o objetivo de sensibilizá-los antes da votação.

Fundado em 1957 por Omar "Catito" Peres, o La Fiorentina é um ponto de encontro de artistas, boêmios e jornalistas, tanto nacionais quanto internacionais. O estabelecimento conta com assinaturas e fotos de celebridades, que dão nome aos pratos do cardápio.