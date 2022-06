Os três paquistaneses ainda tiveram seus familiares chantageados com fotos sob a mira de armas - Reprodução

Publicado 08/06/2022 18:32 | Atualizado 08/06/2022 19:37

Rio - A quadrilha que aplicou um golpe de anúncio de vendas e torturou um grupo de três paquistaneses em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na segunda-feira (6), agia há um mês no estado do Rio e fez, pelo menos, outras seis vítimas. O número ainda pode aumentar ao longo da semana. Segundo o delegado titular da 60ª DP (Campos Elíseos) que investiga o caso, Evaristo Pontes Magalhães, os criminosos montaram um esquema com dez integrantes, cada um responsável por agir em uma fase do golpe.

Um dos presos nesta quarta (08/06) chegando na 60ª DP (Campos Elíseos) Reprodução

Uma mulher, já identificada pela Polícia Civil, ficava responsável por selecionar fotos de veículos na internet e publicar na plataforma da OLX propostas de vendas com um valor abaixo de mercado, chamando a atenção das vítimas. A criminosa também era responsável por marcar um local de encontro com os interessados e os atraíam para uma comunidade no bairro Vila Santa Teresa, em Belford Roxo.

Uma outra mulher era responsável por encontrar com as vítimas na entrada da comunidade e, em seguida, pelo menos três criminosos agiam no sequestro dos "clientes" para o interior da favela.

"A criminosa passava uma sensação de veracidade daquele anúncio para as vítimas, dizia que precisava de dinheiro ou que estava querendo trocar de veículo. Tudo isso para não levantar suspeitas. Essa mulher recepcionava e o grupo vinha armado e levava para cima da favela. Lá, eles passavam a agredir as vítimas, assim como fizeram com os paquistaneses, e praticavam roubos", explica o titular da 60ª DP.

O grupo criminoso tinha integrantes especializados em transações bancárias e via Pix. O esquema também contava com a participação de um comerciante da comunidade, que possuía várias máquinas de cartão de crédito para tirar dinheiro das vítimas.

Ainda de acordo com o delegado, há pelo menos seis registros de ocorrência feitos contra a quadrilha em várias regiões do estado, como Magé e bairros da Zona Oeste do Rio. "Acredito que depois da repercussão desse caso, muitas outras pessoas vão aparecer para denunciar", diz Evaristo.

Até o momento, cinco criminosos foram presos na madrugada desta quarta-feira (8): Cassio de Oliveira Junior, de 28 anos; Leandro dos Santos Carvalho, de 25; Max Alves de Almeida, de 34; Renato Detrine Pereira, de 35; e Thalles Marques de Oliveira Leandro, de 26. Todos eles vão responder pelos crimes de roubo e associação criminosa, e já foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde estão à disposição da Justiça.

Paquistaneses torturados por cinco horas

Segundo a Polícia Civil, três paquistaneses caíram em um golpe da quadrilha, após serem atraídos para um encontro através de um anúncio de venda de veículo no aplicativo OLX. O encontro com os golpistas foi marcado na segunda-feira (6), no bairro Vila Santa Teresa, em Belford Roxo. Ao chegarem no local, os paquistaneses foram sequestrados e levados para dentro da comunidade e foram torturados, sendo obrigados a entregarem e revelarem as senhas bancárias dos cartões de crédito e realizarem transferências e PIX do dinheiro disponível em seus respectivas contas.

Os criminosos ainda realizaram chantagem com os asiáticos, enviando fotos aos familiares, os ameaçando de mortes, caso não enviassem mais dinheiro. Os paquistaneses foram liberados depois de cinco horas. Em seguida, foram até a delegacia, e denunciaram o sequestro e o roubo.

Procurada por O DIA, a OLX disse que está em contato com as autoridades para colaborar na apuração dos fatos.