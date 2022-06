Agentes fazem blitz na Rua do Bispo, no Rio Comprido, Zona Norte, próximo a um dos acessos ao Morro do Turano - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Agentes fazem blitz na Rua do Bispo, no Rio Comprido, Zona Norte, próximo a um dos acessos ao Morro do TuranoReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 08/06/2022 09:23





De acordo com moradores, um helicóptero voltou a sobrevoar a comunidade nesta manhã. Até o momento, não houve registro de tiroteio e o clima é de tranquilidade na região. Rio - Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) reforçaram o policiamento no Morro do Turano, na Tijuca, Zona Norte, nesta quarta-feira (8), após a operação da Polícia Civil que deixou um morto e um ferido , na tarde de terça.De acordo com moradores, um helicóptero voltou a sobrevoar a comunidade nesta manhã. Até o momento, não houve registro de tiroteio e o clima é de tranquilidade na região.

PMs realizam na manhã desta quarta uma blitz na Rua do Bispo, no Rio Comprido, que dá acesso à comunidade. No local, os agentes estavam parado alguns veículos e revistando motoristas.