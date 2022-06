As investigações ficaram à cargo da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias - Foto: Divulgação

As investigações ficaram à cargo da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de CaxiasFoto: Divulgação

Publicado 08/06/2022 10:54 | Atualizado 08/06/2022 11:00

Rio - Um homem foi preso nesta terça-feira (7), no bairro Vila Leopoldina, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por divulgar na internet vídeos mantendo relações sexuais com sua ex-companheira, sem autorização da vítima.



De acordo com as investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias, inconformado com término do relacionamento, o autor publicou a gravação na web. Após a divulgação, a mulher passou a receber mensagens via aplicativo de pessoas desconhecidas querendo marcar programas sexuais. O homem também passou a perseguir a vítima.

Segundo a delegada Fernanda Fernandes, titular da especializada, ao ser intimado por telefone a comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos, o suspeito se negou e ainda ofendeu um policial.



De acordo com a Polícia Civil, o acusado já foi preso em 2012 por um crime ligado à Lei Maria da Penha.