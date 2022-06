Cordão de ouro foi apreendido - Divulgação

Publicado 08/06/2022 12:31

Rio - Guardas do Subgrupamento de Operações de Praia (SGOP) apreenderam em flagrante um adolescente de 12 anos pelo furto do cordão de ouro de uma turista francesa no calçadão da Praia de Copacabana, na Zona Sul, na última terça-feira (7).

A equipe da GM-Rio estava patrulhando a região quando avistou o adolescente correndo em direção à praia, sendo perseguido pela vítima e outros cidadãos, na altura do hotel Copacabana Palace. Os GMs conseguiram apreender o menor e recuperar o cordão.

A vítima chegou em seguida e reconheceu tanto seu cordão quanto o adolescente que o furtou. Ela contou que o menor arrebentou seu cordão enquanto ela caminhava pela orla.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Atendimento ao Turista (DEAT), no Leblon.