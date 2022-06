A cuidadora Patrícia Araújo, de 43 anos, desceu do prédio com a paciente Elizabeth Gomes, de 76 anos, nos braços - Dani Maia/ Agência O DIA

Rio - O Hospital São Lucas, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, atingido por um incêndio na manhã desta quarta-feira (8), estaria apresentando queda de luz há mais de 10 dias. A informação foi relatada pela cuidadora Patrícia Araújo, de 43 anos, que carregou nos braços, Elizabeth Gomes, de 76 anos, que estava internada na unidade.

"Ouvi gritarem que era um incêndio. Perguntei a uma pessoa o que deveria fazer e ela me disse para esperar a maca. Como não sabia a proporção do negócio, decidi descer com ela nos braços", disse a cuidadora. Segundo ela, há mais de 10 dias que o hospital vinha apresentando queda de luz. "De uns tempos pra cá, começou a haver queda de energia a toda hora", comentou Patrícia.

A idosa foi abrigada na portaria de um dos prédios vizinhos ao hospital, que serviu de base para receber vários pacientes que foram retirados às pressas.

Procurado por O DIA, o Hospital São Lucas não comentou sobre o problema na unidade relatado pela cuidadora. O Corpo de Bombeiros informou que não houve atendimento da corporação às vítimas do hospital. Os militares também não realizaram nenhuma transferência inter-hospitalar.