O Rock In Rio acontecerá em setembro e espera público de 700 mil pessoas.Rafael Cusato/Ed. Globo

Publicado 08/06/2022 15:35

Rio - A partir da próxima segunda (13), moradores do entorno do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, deverão cadastrar seus veículos para obter o "Trânsito Livre de Morador". Isso porque nove pontos ao redor do parque serão bloqueados durante a realização do Rock In Rio, em setembro desse ano, e a circulação será restrita aos veículos que estiverem inscritos em um site da Prefeitura do Rio (veja abaixo). A medida, executada por meio meio das Subprefeituras da Barra e de Jacarepaguá, dura do começo até o fim do evento. Moradores têm até às 20h do dia 25 de julho para efetuar o cadastramento.



No site https://www.rio.rj.gov.br/credenciamentodeveiculos/, o morador conseguirá checar, por meio do seu CEP, se há necessidade ou não do cadastro. Se houver, basta preencher os campos e encaminhar os documentos solicitados. Quem precisar de mais de duas credenciais deve entrar em contato com a Subprefeitura de Jacarepaguá para aprovação.



Em caso de dúvidas, o telefone para contato é (21) 2189-8466. O "Trânsito Livre de Morador" não garante a entrada no evento.

O Rock in Rio Brasil desse ano ocorrerá nos dias 2, 3, 4 e 8, 9, 10 e 11 de setembro, na Cidade do Rock, no Estado do Rio. Com ingressos esgotados, o evento aguarda um público de 700 mil pessoas. O RiR, que ocorre na cidade do Rio a cada dois anos, teve que ser adiado ano passado por conta da pandemia da covid-19.