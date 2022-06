O vereador Gabriel Monteiro (PL) é investigado pelo Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio - Sandro Vox / Agência O Dia

Rio - O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores do Rio estendeu até o próximo dia 21 o calendário de depoimentos do processo investigativo contra vereador Gabriel Monteiro (PL) . As oitivas estavam previstas para acabar nesta quinta-feira (9). A alteração aconteceu após a defesa do investigado desistir de ouvir o empresário Rafael Sorrilha e solicitar o depoimento do delegado Luiz Mauricio Armond, da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Ele é o responsável pela investigação sobre o vazamento de um vídeo íntimo do vereador com uma adolescente de 15 anos e do inquérito sobre um esquema de "máfia dos reboques".

Na quinta-feira (9), Rafael Murmura Angelo e Bruno Novaes Assumpção prestam depoimento no Conselho de Ética. No dia 14, próxima terça-feira, outras duas testemunhas serão ouvidas pelos vereadores e no dia 21, último dia de oitivas, mais duas testemunhas são esperadas, entre elas o delegado Luiz Mauricio. Todas as oitivas começam às 13h. A assessoria do vereador Chico Alencar, relator do processo por quebra de decoro parlamentar, informou que os nomes dos depoentes serão confirmados próximo da data prevista.

Nesta etapa do processo, a defesa técnica do vereador pode fazer perguntas aos depoentes, mas sem a presença de Gabriel Monteiro, a fim de evitar constrangimento às testemunhas.

Já prestaram depoimento como testemunhas de acusação quatro pessoas: os ex-assessores Heitor Monteiro de Nazaré Neto e Vinícius Hayden Witeze, e os ex-funcionários Luiza Batista e Mateus Souza de Oliveira. No dia 28 de maio, Witeze morreu em um acidente na rodovia RJ-130, que liga Teresópolis a Nova Friburgo, na Região Serrana. Um dia antes de morrer, ele pediu um segurança à vereadora Teresa Bergher, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara

Como testemunha de defesa, já prestaram depoimento o ex-assessor de Monteiro, Fabio Felix Ferreira, que falou por quase duas horas, e Natachi Mendonça da Silva, mãe de uma menor de idade que aparece em um dos vídeos do youtuber, comendo um lanche com ele. Natachi disse em depoimento que acompanhou toda a filmagem e edição e que aprovou o conteúdo. Ela também tirou dúvidas dos relatores do caso.



Contradições em depoimentos e pedido de reforço na segurança

Os membros do Conselho disseram ter encontrado muitas contradições nos depoimentos de testemunhas de defesa. Os vereadores também reforçaram que, até o momento, o depoimento mais importante foi do ex-assessor Vinícius Hayden Witeze. Em suas declarações, ele afirmou que ficava responsável por fazer todo o acompanhamento de vereadores a mando de Monteiro.

Após as ameaças pela internet, o Conselho solicitou uma varredura em todos os gabinetes e celulares dos membros envolvidos no processo contra o vereador. Carros blindados e reforço na segurança também foram pedidos. Segundo o vereador Alexandre Isquierdo, esta medida é apenas uma ação preventiva e, caso as ameaças se tornem mais contundentes, a Polícia Civil será acionada.