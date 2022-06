CT Base e app serão inaugurados nesta sexta-feira na escola frequentada por Vini Jr. na infância - Divulgação

Rio - O Instituto Vini.Jr vai inaugurar nesta sexta-feira (10), às 11h, a primeira unidade do Centro de Tecnologias Educacionais BASE, na Escola Municipal Paulo Reglus Neves Freire, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.



O colégio, localizado no bairro Portão do Rosa, foi o local onde o atacante Vini Jr., atualmente no Real Madrid, da Espanha, estudou na infância. O CT Base foi criado para ser um polo de inovação tecnológica que vai levar para a escola um tripé: infraestrutura, com obras de melhoria e mobiliário; tecnologia, através de celulares, tablets, computadores e TV; e capacitação, com treinamento e cursos de atualização para os professores da escola.

A sala será utilizada por professores e alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano), beneficiando crianças de 6 a 10 anos. O projeto foi desenvolvido em conjunto com o corpo docente da escola Paulo Freire e acontece em parceria com a secretaria de educação e a prefeitura de São Gonçalo."Estamos lado a lado com o Instituto Vini.Jr desde o início, construímos junto com o time deles e agora vamos ter o prazer de receber a primeira unidade do CT Base. Vamos oferecer aos nossos alunos uma tecnologia nova, um novo formato, que até então estava muito distante da rede pública de ensino. O aluno daqui está cansado de ficar sentado na sala de aula esperando o conteúdo ser escrito na lousa. As crianças precisam do lúdico, elas precisam de novos formatos, assim como os professores precisam dessa estrutura e de uma atualização nas formas de educar", comemora Ana Paula, diretora da escola em São Gonçalo.O jogador não vai poder estar presente na inauguração por conta de compromissos com patrocinadores, mas será representado pelo pai, Vinicius Oliveira, que também é o presidente do Instituto. Na ocasião, Vini Jr. estará em Dubai após um período atuando pela seleção brasileira."Estou muito feliz de estar devolvendo um pouco para a escola que ajudou na minha formação como pessoa. A inauguração dessa sala e o início da utilização do aplicativo BASE marcam um novo momento, uma nova oportunidade para essas crianças. Espero que a gente esteja ajudando as professoras e que com essa nova tecnologia as crianças aprendam e se tornem grandes profissionais no futuro. Agora vamos levar o Instituto para outras escolas e outros estados do Brasil, seguindo o nosso plano de melhorar a educação pública do país", conta Vini.O CT Base é totalmente financiado pelo Instituto Vini Jr. e não conta com verbas públicas em seu investimento. A parceria entre a organização e a Prefeitura de São Gonçalo é técnica.O instituto foi lançado em julho do ano passado pelo jogador Vini Jr., como sendo uma organização sem fins lucrativos, que tem como foco trabalhar o tema Educação, apoiando as escolas públicas brasileiras na construção de novos modelos de ensino-aprendizagem, utilizando a tecnologia como ferramenta e o esporte como linguagem. O objetivo do Instituto Vini.Jr é construir métodos capazes de instrumentalizar professores e gestores escolares na construção de propostas educacionais.O primeiro produto criado pela equipe pedagógica do Instituto Vini.Jr é o app BASE, um software educativo, gamificado, que usa o esporte como linguagem para levar aos alunos o mesmo conteúdo da sala de aula. Construído seguindo todas as normas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o app é dividido em temporadas, que correspondem aos anos iniciais do Ensino Fundamental."Desenvolvemos uma ferramenta para os professores levarem aos alunos de uma forma mais atrativa o mesmo conteúdo da sala de aula. Acreditamos que o app BASE será uma poderosa ferramenta de atração para os alunos, auxiliando na fixação do conteúdo e na aceleração do aprendizado", explica Victor Ladeira, diretor Executivo do Instituto Vini.Jr.Vini Jr., de 21 anos, é gonçalense e atualmente atua como atacante do Real Madrid, da Espanha. O jogador foi destaque da última Champions League, além de ser o autor do gol que deu o título europeu ao clube na final do campeonato. Vini garantiu a vitória do Real por 1 a 0 contra o Liverpool.O jogador também passou pelo Flamengo, onde foi revelado, e jogou no profissional até 2018. Ele foi vendido pelo clube ao Real Madrid aos 17 anos, por 45 milhões de euros, em 2017. Apesar de não ter conquistado títulos, Vini Jr. é unanimidade entre os torcedores rubro-negros