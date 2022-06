Momento em que criminosos abordam vítimas dentro dos carros - Reprodução

Publicado 10/06/2022 11:15 | Atualizado 10/06/2022 12:34

Rio - Moradores da Rua Emília Sampaio, em Vila Isabel, na Zona Norte, sofrem quase diariamente com constantes assaltos, realizados por criminosos portando fuzis e pistolas. Na manhã desta sexta-feira (10), mais um arrastão assustou quem passava pela a região, por volta das 6h35. Dois carros foram levados por criminosos armados.



Câmeras de segurança gravaram toda a ação dos bandidos. As imagens mostram o momento em que um carro prata para no meio da rua, os criminosos descem e abordam os passageiros de outros dois veículos. Em um deles, saí um homem vestindo uma camisa do Flamengo que, após ser revistado, corre em direção oposta aos assaltantes. Nesse momento, o bandido que o abordou aponta uma arma em sua direção e ameaça atirar, mas logo depois desiste, entra no veículo e arranca, seguindo os comparsas.



Já os passageiros do outro carro saem e vão em direção a calçada. Um dos criminosos pede que o motorista desbloqueie o celular antes de levá-lo. Do banco do carona, uma mulher saí e logo depois pega um cachorro no colo para tirá-lo do veículo, já no banco de trás, um adolescente se afasta segurando uma mochila. Após os três deixarem o carro, os criminosos entram e dirigem para fora da rua.

Confira o vídeo:

Arrastão na rua Emília Sampaio, em Vila Isabel, no início da manhã desta sexta-feira



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/TEGr0u6l7m — Jornal O Dia (@jornalodia) June 10, 2022

Sem máscaras ou qualquer coisa que cubra seus rostos, os bandidos agem com calma, como se estivessem habituados a praticar roubos na região. De acordo com relato de um morador, que preferiu não se identificar, a frequência da criminalidade diminui somente quando uma patrulha da Polícia Militar faz ronda na área, mas a prática não é rotineira.



"Aqui na Rua Emília Sampaio já é de muito tempo que acontecem assaltos. E aí existem períodos que diminui, que param e que voltam. Os períodos que voltam é quando para de ter patrulhamento da polícia no local. E aí volta a ter arrastão, assalto na rua, roubo de celulares, roubo de carro. E como não está tendo policiamento ultimamente, voltou a ter assalto", explica o morador que não quis se identificar.



Ainda segundo ele, há cerca de cinco dias não acontecem mais patrulhamentos no local e os casos de assaltos voltaram a acontecer com toda a força, tirando a segurança não só dos moradores, mas de todos que passam pelo local.



"Já tem alguns dias, cerca de uns cinco dias, que estamos sem polícia aqui na rua. Quando vem, ficam um dia, ficam num período do dia ou da noite, e depois só ficam algumas horinhas. Após isso, não tem mais. E quando ficam, não tem um policiamento constante. A gente tem mais dias sem policiamento e quando tem, é por um período de pouco tempo. Sem rotina".



Jacqueline Buriche, de 47 anos, moradora da rua há pelo menos um ano, falou sobre o desespero que passou ao presenciar uma cena dos inúmeros assaltos que ocorrem na região. "Pela janela de casa vi parte de um assalto, mas não vi tudo o que aconteceu. A sensação foi de desespero, tristeza e indignação. Olhei pela janela, mas saí correndo porque fiquei com medo de bala perdida. Ao acompanhar a situação pelas câmeras, foi muito triste. Dessa vez o ladrão foi atingido, mas mesmo assim conseguiu fugir", desabafou.



Segundo ela, o crime não tem hora para acontecer. "Os assaltos acontecem a qualquer hora do dia. Hoje, por exemplo, foi às 6h35 da manha. Mas já aconteceu às 11h e também às 20h. Tivemos apoio da polícia com presença constante de viatura e policiais por 2 meses. Mas sem a presença deles, os assaltos voltaram".



A Polícia Civil informou que os agentes realizam diligências para esclarecer os fatos e identificar os autores. A investigação está em andamento. Ocorrência foi registrada na 20ªDP (Vila Isabel).



Nas redes sociais, moradores publicaram vídeos mostrando diversos outros arrastões que aconteceram na mesma rua. Um dos relatos, inclusive, aponta que quatro assaltos foram realizados em uma mesma semana, no final de fevereiro desse ano.



Veja os vídeos:

Fogo Cruzado GRAJAÚ RJ UTILIDADE PÚBLICA : 23/02 - 23:02h Vídeo Arrastão em Vila Isabel, rua Emília Sampaio. #FogoCruzadoGrajaúRJ pic.twitter.com/mCCDGVoCh2 — Fogo Cruzado GRAJAÚ (@FogoCruzadoGJRJ) February 24, 2022