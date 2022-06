Rio de Janeiro

'Mulher guerreira e feliz’, diz filha de diarista encontrada morta com a patroa no Flamengo

Corpo de Alice Fernandes da Silva, de 51 anos, encontrada morta junto com a patroa, em apartamento no Flamengo, será cremado no Rio e as cinzas serão levadas para a Paraíba. Polícia investiga o caso

Publicado 10/06/2022 10:04 | Atualizado há 13 minutos