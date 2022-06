PMs encontraram 28 caça-níqueis em lojas da comunidade - Divulgação

Rio - Policiais militares estouraram um bingo clandestino na Comunidade da Tijuquinha, no Itanhangá, no final da tarde desta quinta-feira (09). A descoberta do local ocorreu após informações passadas pelo Disque Denúncia.