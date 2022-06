Uerj abre 711 vagas remanescentes - Arquivo/Agência O Dia

Publicado 10/06/2022 14:22

Rio- A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) abriu inscrições de 711 vagas em alguns de seus cursos para o segundo semestre do Vestibular Estadual 2022, a partir do dia 5 de julho. Os interessados devem se inscrever até o dia 20 de julho no site da Uerj e podem utilizar a pontuação obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde a edição de 2018.

As vagas ofertadas são para os municípios de Rio de Janeiro, São Gonçalo, Resende e Nova Friburgo, com início das aulas previsto para outubro de 2022. Quem desejar solicitar isenção do valor da taxa, tem até o dia 13 de junho para fazer o pedido através do mesmo site.

Os cursos disponíveis no Campus Francisco Negrão de Lima, no Maracanã, Zona Norte do Rio são: Ciências Atuariais, Engenharia Cartográfica, Engenharia Elétrica, Estatística, Física, Letras: Português/Espanhol, Letras: Português/Italiano, Matemática e Pedagogia.

Na Faculdade de Formação de Professores (FFP), em São Gonçalo, Região Metropolitana, as vagas são para os cursos de Ciências Biológicas, Geografia, História, Letras, Matemática e Pedagogia.

Já na Região Serrana, o Instituto Politécnico do Rio de Janeiro (IPRJ), em Nova Friburgo, há vagas apenas para Engenharia Mecânica. Na Faculdade de Tecnologia (FAT), em Resende, são as vagas são para Engenharia de Produção,- Engenharia Mecânica e Engenharia Química.



Os requisitos para inscrição são ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nas edições 2018, 2019, 2020 ou 2021 e ter sido aprovado com nota mínima de 200 pontos em cada uma das provas objetivas e 300 pontos na prova de redação; e ter o ensino médio completo ou em fase de conclusão.