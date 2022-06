Reservatório de água no chão e parede de prédio danificada após acidente - Cléber Mendes/Agência O Dia

Reservatório de água no chão e parede de prédio danificada após acidenteCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 15/06/2022 13:57 | Atualizado 15/06/2022 14:27





De acordo com o órgão, técnicos da Defesa Civil e agentes da Guarda Municipal permanecerão no local para garantir a segurança do imóvel. O prédio é constituído por 20 apartamentos. Ainda não há informações sobre risco de desabamento. Rio - A Defesa Civil interditou todos os apartamentos do bloco 8 do Condomínio Leme II, em Santa Cruz, na Zona Oeste, após o prédio ser atingido por uma caixa d'água que quebrou e tombou na manhã desta quarta-feira (15) . O acidente deixou uma pessoa ferida com os estilhaços. O conjunto de edifícios faz parte do Programa Minha Casa, Minha Vida, da Caixa Econômica Federal.De acordo com o órgão, técnicos da Defesa Civil e agentes da Guarda Municipal permanecerão no local para garantir a segurança do imóvel. O prédio é constituído por 20 apartamentos. Ainda não há informações sobre risco de desabamento.

fotogaleria

Em entrevista ao 'RJTV', da TV Globo, o prefeito Eduardo Paes prometeu assistência a todos os moradores que foram prejudicados pelo acidente e interdição do bloco.



"A gente já vai ver as famílias que moram nesse prédio aqui, para acolhê-los enquanto não se faz nenhuma intervenção no prédio. Eu já acionei pessoalmente a construtora que fez esse prédio, a responsabilidade é deles, se eles não assumirem essa responsabilidade, a prefeitura vai agir, mas eles vão ter que assumir sua responsabilidade. Até porque uma é empresa séria, até que me prove o contrário, e que faz muita coisa aqui no Rio. Então a gente espera que eles assumam a responsabilidade deles, recuperem isso de maneira adequada", disse.



Segundo a Subprefeitura da Zona Oeste, 18 famílias moram no prédio, localizado na Estrada Aterro do Leme, no bairro Jesuítas. Ao todo, 58 pessoas ficaram desabrigadas com o incidente e serão assistidas pela Prefeitura com o aluguel social até que o local seja recuperado. Ainda segundo a Subprefeitura, a construtora Direcional, responsável pelo condomínio, foi acionada e fará os reparos necessários, tanto na caixa d'água, quanto no bloco atingido.



O síndico do prédio, Ilmo Pereira, também em entrevista ao 'RJTV', afirmou que a manutenção do reservatório estava em dia e o acidente ocorreu devido ao peso do objeto. "Não estava danificado, na verdade, ele não cedeu. Como tem dois compartimentos e água não vai para cima, a parte de cima é mais pesada, a parte de cima quebrou, dobrou no meio e veio cair por que dobrou no meio. A questão foi essa, não dano na caixa, nem nada disso, foi o excesso de peso".



A Caixa Econômica Federal, responsável pelo empreendimento, informou que o Residencial Aterrado do Leme II, contratado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, foi construído e entregue pela Direcional Engenharia, em fevereiro de 2014. O banco também disse que acionou a construtora para adotar as medidas emergenciais necessárias, bem como enviou equipe técnica própria para verificação e acompanhamento da situação. Em entrevista ao 'RJTV', da TV Globo, o prefeito Eduardo Paes prometeu assistência a todos os moradores que foram prejudicados pelo acidente e interdição do bloco."A gente já vai ver as famílias que moram nesse prédio aqui, para acolhê-los enquanto não se faz nenhuma intervenção no prédio. Eu já acionei pessoalmente a construtora que fez esse prédio, a responsabilidade é deles, se eles não assumirem essa responsabilidade, a prefeitura vai agir, mas eles vão ter que assumir sua responsabilidade. Até porque uma é empresa séria, até que me prove o contrário, e que faz muita coisa aqui no Rio. Então a gente espera que eles assumam a responsabilidade deles, recuperem isso de maneira adequada", disse.Segundo a Subprefeitura da Zona Oeste, 18 famílias moram no prédio, localizado na Estrada Aterro do Leme, no bairro Jesuítas. Ao todo, 58 pessoas ficaram desabrigadas com o incidente e serão assistidas pela Prefeitura com o aluguel social até que o local seja recuperado. Ainda segundo a Subprefeitura, a construtora Direcional, responsável pelo condomínio, foi acionada e fará os reparos necessários, tanto na caixa d'água, quanto no bloco atingido.O síndico do prédio, Ilmo Pereira, também em entrevista ao 'RJTV', afirmou que a manutenção do reservatório estava em dia e o acidente ocorreu devido ao peso do objeto. "Não estava danificado, na verdade, ele não cedeu. Como tem dois compartimentos e água não vai para cima, a parte de cima é mais pesada, a parte de cima quebrou, dobrou no meio e veio cair por que dobrou no meio. A questão foi essa, não dano na caixa, nem nada disso, foi o excesso de peso".A Caixa Econômica Federal, responsável pelo empreendimento, informou que o Residencial Aterrado do Leme II, contratado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, foi construído e entregue pela Direcional Engenharia, em fevereiro de 2014. O banco também disse que acionou a construtora para adotar as medidas emergenciais necessárias, bem como enviou equipe técnica própria para verificação e acompanhamento da situação.

A Caixa ainda destacou que, na condição de representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), acompanha a solução adotada para apoio imediato aos moradores do empreendimento e a identificação das causas do ocorrido.



De acordo com a Direcional Construtora, responsável pela construção do prédio, assim que foram informados da situação com a queda de um equipamento sobre uma edificação construída pela empresa, a companhia enviou equipes ao local. A empresa também destacou que independentemente das responsabilidades de manutenção envolvendo o empreendimento, entregue há cerca de oito anos e com carência encerrada em 2019, está prestando assistência aos moradores e realizando avaliações técnicas sobre o prédio atingido. A caixa d'água, fabricada por empresa terceira, passará por perícia técnica e a causa do problema está sendo investigada.

O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz), que realizará diligências para esclarecer os fatos. Uma perícia deve ser realizada no local e o síndico do condomínio será chamado para prestar esclarecimentos.