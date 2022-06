O céu vai variar de claro a nublado durante a semana - Arquivo Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 20/06/2022 09:43 | Atualizado 20/06/2022 09:52

Rio- Mesmo com a chegada do inverno na terça-feira (21), o Rio volta a ter tempo firme nesta semana e aumento nas temperaturas. De acordo com o Alerta Rio, isto acontece por conta de um sistema de alta pressão. Com isso, a nebulosidade vai variar e não há previsão de chuva para nenhum dia da semana.

Nesta segunda-feira (20), o céu vai de nublado a parcialmente nublado e os ventos ficam de fracos a moderados (até 51,9 km/h). Os termômetros se elevam em relação a este domingo (19), com mínima de 14°C e máxima de 26ºC. A maior temperatura deve ser registrada nas zonas Sul, Norte, e nos bairros da Barra e de Jacarepaguá (Zona Oeste). Já a menor, no Centro, Tijuca e na Zona Oeste.



Ao longo da semana, entre terça-feira (21) e sexta-feira (24), as temperaturas vão apresentar um aumento gradual, variando de 16ºC a 29ºC. A máxima deve ser marcada nos dois últimos dias úteis (23 e 24). Os termômetros podem chegar a 16º em todos os outros dias da semana, exceto a quinta-feira (23), que terá mínima de 17ºC.