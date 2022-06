Pessoas de 40 anos ou mais já podem receber a segunda dose de reforço contra a covid-19 - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 21/06/2022 08:38 | Atualizado 21/06/2022 09:17

fotogaleria Rio - A cidade do Rio começou na manhã desta terça-feira (21) a vacinar a população de 40 anos ou mais, além dos trabalhadores da área da saúde com 18 anos ou mais com a segunda dose de reforço contra a covid-19. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado, 80% dos internados não completaram o esquema vacinal contra o novo coronavírus.

Prado disse que a população precisa entender que as doses de reforço fazem parte do calendário vacinal. "Não é uma questão de opção. Elas precisam ser tomadas para garantir a imunização das pessoas. Hoje, na cidade, temos 1.885.500 milhão de pessoas que não tomaram nem a primeira dose de reforço da vacina. Dos internados no município, 80% têm atraso na primeira ou na segunda dose da vacina", afirmou o secretário, que esteve na clínica da família Estácio de Sá, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio.



Segundo Prado, o inverno é uma estação mais propícia ao aumento de casos. Por isso, é fundamental que as pessoas se vacinem.



A Secretaria Municipal de Saúde orienta que é preciso um intervalo de pelo menos quatro meses após a aplicação da primeira dose de reforço da vacina.

'Espero que as pessoas se conscientizem e venham se vacinar'

O vigilante Rogério Ferreira da Silva, de 48 anos, disse que contraiu a doença e precisou ser internado. "Essa doença é horrível. Tive covid logo no início da pandemia e fiquei 22 dias internado no Hospital Quinta D'or. Foi terrível, mesmo. Se vacinar é proteção pra gente e pra todos ao nosso redor. Espero que as pessoas se conscientizem disso e venham se vacinar".

A técnica de enfermagem Roseclaide de Oliveira, de 43 anos, também contou que teve covid-19 duas vezes e por isso é uma grande defensora da imunização. "Na primeira, fiquei bem chumbada, mas graças a Deus não precisei internar. Foi logo no início da pandemia e não tinha vacina, ainda. A segunda vez foi agora em fevereiro e tirei de letra, sintomas leves, tranquilo. E graças à vacina. Tomei todas as minhas doses e sou defensora da importância de se vacinar".