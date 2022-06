PMs estão fazendo uma operação no Morro do Dendê, na Ilha do Governador - Reprodução Twitter

PMs estão fazendo uma operação no Morro do Dendê, na Ilha do GovernadorReprodução Twitter

Publicado 20/06/2022 11:01 | Atualizado 20/06/2022 11:13

Rio - Moradores do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, acordaram ao som de um tiroteio que na manhã desta segunda-feira. De acordo com Polícia Militar, os agentes foram recebidos a tiros por criminosos e houve confronto durante a operação que acontece no interior da comunidade da Zona Norte. Até o momento, não há registros de pessoas feridas.

Um cerco tático foi montado no entorno do Dendê, e os policiais estão posicionados na Avenida Paranapuã, uma das principais vias da região. Segundo a PM, o objetivo da ação do 17ºBPM (Ilha do Governador) é retirar barricadas colocadas em vias públicas.



Nas redes sociais, alguns moradores registraram a presença de um veículo blindado dentro da comunidade.

A comunidade é comandada por traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP).