Agentes do 16º BPM (Olaria) estão atuando na comunidade da Kelson's para combater uma quadrilha de roubo de veículos e cargas - Jessyca

Publicado 20/06/2022 09:04 | Atualizado 20/06/2022 09:11

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação na manhã desta segunda-feira na comunidade da Kelson's, na Penha, na Zona Norte do Rio. Agentes do 16º BPM (Olaria) estão atuando na comunidade com o objetivo de remover barricadas e combater uma quadrilha de roubo de roubo de veículos e cargas na região de Olaria, Penha, Cordovil e Brás de Pina.

Até o momento, não há registros de prisões, feridos ou apreensões.

Impacto da operação

A Secretaria Municipal de saúde informou que o posto de saúde João Cândido acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança dos pacientes e profissionais, encontra-se fechado na região da Penha.

Chefe do tráfico procurado há mais de um ano

Um dos envolvidos é Dalton Luiz Vieira Santana, o DT, apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade. Ele também é apontado como responsável pela cruel morte da jovem Bianca Lourenço , em 3 de janeiro de 2021.

Segundo as investigações, Daltonn Luiz era namorado dela e não aceitava o término do relacionamento. Bianca foi levada de dentro de casa, morta e esquartejada. Seus restos mortais foram encontrados apenas dias depois na Baía de Guanabara, no dia 13 de janeiro. Desde então, Dalton Luiz teve a prisão decretada pela Justiça e é considerado foragido.

DT é classificado como relevante liderança da quadrilha. Segundo as investigações, ele lidera um esquema em que a entrada do dinheiro oriundo do tráfico de drogas é camuflada por meio de contas de terceiros e em quantias divididas, para não gerar suspeitas.