Nathalia foi internada em estado grave após a tentativa de feminicídioReprodução / Redes sociais

Publicado 20/06/2022 10:47

Rio - A Secretaria de Saúde do Rio informou que a dona de casa Nathalia Maria da Silva, 28 anos , segue internada no no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, mas apresentou melhora e tem o quadro clínico estável nesta segunda-feira (20).De acordo com a irmã da vítima, Laís Maria da Silva, 26 anos, Nathalia foi transferida para a enfermaria neste domingo (19), e está tendo uma boa evolução, apesar de ainda estar utilizando drenos.Nathalia foi baleada e esfaqueada na última terça-feira (14), em Brás de Pina, na Zona Norte. Os familiares da vítima acusam o ex-marido da jovem pelo crime e alegam que ele já havia a agredido e ameaçado em outras ocasiões.

No sábado (18), o mecânico Joilson Tavares do Carmo, de 34 anos, principal suspeito de ter agredido Nathalia, foi preso escondido na casa de um amigo em Santa Cruz, na Zona Oeste, por tentativa de feminicídio. Com ele, foram apreendidos cerca de R$ 15 mil em espécie.Ainda segundo Laís, a irmã já sabe sobre a prisão do agressor e assumiu que a vítima ficou aliviada ao receber a notícia. Para a família, o sentimento é de alegria, apesar de ainda estarem receosos com tudo o que ocorreu."Estamos muito felizes, significa muito pra família que ele pague pelo que fez. A justiça existe! Eu tive certeza disso. Mas ainda estamos nos sentindo um pouco inseguros, porque não sei se ele armou algo aqui fora", contou ela.A designer ainda afirma que Joilson sempre foi uma pessoa agressiva com a sua irmã que, por sua vez, não acreditava que todas as brigas chegariam ao ponto dele tentar matá-la."[Ele] sempre foi agressivo demais. Tentamos alertar a Nathalia várias vezes, mas ela é muito pura. Acho que se negava a acreditar que ele teria capacidade de fazer isso, mesmo sendo agressivo demais", desabafou.Na ocasião, o crime ocorreu em frente ao filho do casal, de apenas 5 anos, que sofre de autismo. De acordo com Laís, o menino, que está sob os cuidados da avó, ainda está muito abalado e chorando bastante. Além dele, a vítima é mãe de uma menina de 10 anos e um menino de 11.O caso está sendo investigado pela 33ª DP (Realengo).