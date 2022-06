Cecierj abre inscrições para pré-vestibular gratuito - Internet

Cecierj abre inscrições para pré-vestibular gratuito Internet

Publicado 20/06/2022 18:23

Rio - O Departamento Geral de Ações Socioeducativos (Degase) e a Fundação Cecierj firmaram uma parceria para abrir mais vagas aos interessados em estudar no Pré-Vestibular Cecierj. As inscrições para o curso intensivo com foco no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) abrem nesta segunda-feira (20) e se estendem por uma semana, até o dia 27.

São 2.320 novas vagas, sendo 1.320 na modalidade presencial e mil no online. Ministrado pela Fundação Cecierj, o curso é gratuito, assim como o material impresso entregue aos alunos. As aulas começam em 16 de julho e terminam no dia 3 de dezembro. De acordo com o Degase, a parceira com a instituição, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, tem o objetivo de beneficiar a comunidade socioeducativa.

As inscrições são feitas de maneira online, por meio do formulário disponibilizado no site da Cecierj . Os documentos obrigatórios são: CPF do candidato, documento oficial de identificação (identidade, carteira de motorista ou carteira de trabalho) e comprovante de escolaridade. O interessado pode escolher entre polos com aulas presenciais ou por meio do ambiente virtual de aprendizagem. A listagem completa também está na página da instituição.

O diretor-geral do Degase, Victor Poubel, ressaltou a importância da parceria. "Nós temos a possibilidade de construir uma nova realidade para quem realmente deseja isso através dos estudos. Estamos vivendo uma mudança de paradigmas, uma total repaginação da socioeducação, com investimento e parcerias na educação com foco no acolhimento social, com o desenvolvimento de oportunidades para todos", reforçou.

Inscrições



Para se inscrever no Pré-Vestibular Cecierj, realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), os candidatos precisam ter concluído ou estar matriculados no último ano do Ensino Médio regular em instituições de ensino públicas ou particulares. Os estudantes que estiverem inscritos em outras modalidades de Ensino Médio, como Nova EJA, Encceja ou CEJA, também podem se inscrever.

O processo seletivo terá reserva de vagas para os candidatos inscritos no Cadastro Único. Essa inscrição deve estar atualizada e o comprovante, emitido pelo site ou pelo aplicativo "Meu Cadastro Único", será obrigatório para quem desejar concorrer a esta reserva de vaga.

Resultado e início das aulas

O resultado do processo seletivo do Pré-Vestibular Intensivo 2022 para cada polo e categoria de vaga será divulgado no dia 7 de julho de 2022, no site www.cecierj.edu.br/pre-vestibular/ . No dia 13 de julho, será feita a divulgação das listagens dos candidatos convocados por polos.

As aulas começam logo depois, no dia 16, para os locais com aulas aos sábados e para os alunos que optaram por aulas online.

Ceja

A Fundação Cecierj e o Degase também oferecem vagas para a conclusão dos ensinos Fundamental e Médio, por meio da Rede Ceja (Centros de Educação de Jovens e Adultos), escolas da rede estadual de ensino destinadas a jovens e adultos que estão fora da idade escolar.



Podem fazer as inscrições, de forma contínua, socioeducandos, seus familiares, alunos que tenham se afastado do sistema socioeducativo, servidores e profissionais (terceirizados e os demais) do Degase ou familiares dos profissionais que desejam concluir seus estudos nos ensinos Fundamental e Médio, além de se preparar para o vestibular de forma gratuita.